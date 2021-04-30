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Доллар дешевеет: НБУ снизил официальный курс на 5 мая

Новина українською → Украина, Пятница 30 апреля 2021 16:21
Доллар дешевеет: НБУ снизил официальный курс на 5 мая Фото: курс доллара продолжает снижаться (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 мая 2021 года установил официальный курс на уровне 27,73 гривен за доллар. Курс снизился на 2 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 5 мая установлен на таком уровне: 27,733 гривен за 1 доллар (-0,0170 грн). При этом курс доллара на 30 апреля составляет: 27,75 гривен за 1 доллар.

Доллар дешевеет: НБУ снизил официальный курс на 5 мая

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара снижается второй день подряд.

Доллар дешевеет: НБУ снизил официальный курс на 5 мая

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 30 апреля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 27,72 гривен за доллар, курс в покупке до 27,70 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 6 копеек до 33,62 гривен за евро.

Прогноз

Отметим, в законе о государственном бюджете Украины на 2021 год заложен среднегодовой обменный курс на уровне 29,1 гривен за доллар. Прогнозный курс на конец 2021 года составляет 28,8 гривен за доллар.

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