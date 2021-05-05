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Межбанк открылся снижением курса доллара

Новина українською → Украина, Среда 05 мая 2021 10:19
Межбанк открылся снижением курса доллара Фото: курс доллара снизился на 1 копейку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 5 мая 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 27,80 гривен за доллар, курс в покупке до 27,78 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 13 копеек до 32,34 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 27,7800 - 27,8000 грн/доллар, евро 32,3248 - 32,3461 грн/евро, российский рубль 0,3705 - 0,3710 грн/рубль.

Межбанк открылся снижением курса доллара

Напомним, торги по доллару на межбанке 30 апреля 2021 года закрылись в диапазоне: 27,7850 - 27,8100 грн/доллар, евро 33,5503 - 33,5777 грн/евро, российский рубль 0,3698 - 0,3705 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 мая 2021 года установил официальный курс на уровне 27,73 гривен за доллар. Курс снизился на 2 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 5 мая установлен на таком уровне: 27,733 гривен за 1 доллар (-0,0170 грн). При этом курс доллара на 30 апреля составляет: 27,75 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снижается второй день подряд.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,5/27,7 грн.

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