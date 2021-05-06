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НБУ підвищив курс долара на 6 травня

Новость на русском → Україна, Четвер 06 травня 2021 07:45
НБУ підвищив курс долара на 6 травня Фото: курс долара виріс менш ніж на копійку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 6 травня встановлений на рівні 27,75 гривень за долар. Курс долара виріс після зниження протягом двох днів поспіль.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 6 травня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,7339 гривень за 1 долар (+0,0009 грн). При цьому курс долара на 5 травня становить 27,733 гривень за 1 долар.

НБУ підвищив курс долара на 6 травня

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс менш ніж на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

НБУ підвищив курс долара на 6 травня

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 5 травня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 27,80 гривень за долар, курс в покупці до 27,78 гривень за долар. Курс ЄВРО у продажу знизився на 13 копійок до 32,34 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,6 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,5/27,7 грн.

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