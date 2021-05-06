НБУ підвищив курс долара на 6 травня

Офіційний курс гривні до долара на 6 травня встановлений на рівні 27,75 гривень за долар. Курс долара виріс після зниження протягом двох днів поспіль.

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Національний банк України (НБУ) на 6 травня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,7339 гривень за 1 долар (+0,0009 грн). При цьому курс долара на 5 травня становить 27,733 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс менш ніж на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Скріншот (bank.gov.ua)