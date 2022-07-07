Украина за последний месяц потеряла еще 2,3 млрд долларов резервов: что стало причиной

Размер международных резервов Украины в течение июня 2022 года сократился на 2 345,37 млн долларов (на 9,3%). На 1 июля размер резервов составил 22 756,9 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины ( НБУ ).

С начала года резервы упали на 26,5% (на -8 184,08 млн долларов).

Как отметили в пресс-службе НБУ, резервы упали учитывая продажу валюты на межбанковском валютном рынке. Активизация поступления международной помощи в Украину позволила частично компенсировать соответствующие интервенции.

Продажа валюты

В частности, НБУ продал на валютном рынке 3 987,3 млн долларов и выкупил до резервов 31 млн долларов. Сальдо интервенций НБУ по итогам июня было и составляет 3 956,3 млн долларов

"Значительные объемы продажи валюты из резервов обусловлены более низким объемом предложения валюты по сравнению со спросом. Так, поступления от экспорта товаров и услуг и от трудовых мигрантов были ниже, чем расходы на оборону, импорт и расчеты с международными платежными системами. Последние осуществляются учитывая расходы граждан с гривневых платежных карт за рубежом", - отметили в НБУ

Дополнительным фактором, увеличивал спрос на валютном рынке, является монетизация дефицита бюджета со стороны НБУ. Подавляющая часть полученного правительством финансирования в гривне постепенно попадала на валютный рынок, что усиливало спрос на иностранную валюту, добавили в пресс-службе.

Поступление валюты

Валютные поступления на счета правительства Украины в НБУ составили 2 763,0 млн долларов. В частности, 967,4 млн долларов поступили от Всемирного банка, 779,0 млн долларов - от правительства Канады, 479,4 млн долларов - от Агентства по международному сотрудничеству Японии, а 354,2 млн долларов – от размещения внутренних валютных государственных облигаций (ОВГЗ).

Зато общий объем платежей по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составил 833,6 млн долларов.