НБУ за неделю выкупил на межбанке рекордный с 2019 года объем валюты
Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 8-12 ноября 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 858,30 млн долларов. При этом центробанк не продавал валюту.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.
Таким образом, НБУ выкупил на межбанке рекордный в этом году объем валюты за неделю. Кроме того, более значительной покупка была только в последнюю неделю 2019 года, когда НБУ купил часть валюты, полученной "Нафтогазом" от "Газпрома" после решения Стокгольмского арбитража (1558,00 млн долларов).
Всего с начала 2021 года НБУ купил на межбанке 3601,70 млн долларов и продал 246,60 млн долларов. Сальдо интервенций составило 3355,10 млн долларов.
Напомним, Национальный банк Украины снизил плановые объемы ежедневных интервенций по покупке валюты на межбанковском валютном рынке для пополнения международных резервов с 20 до 5 млн долларов. Новый норматив будет действовать с 1 августа до конца 2021 года.
Как отметили в НБУ, ситуация на валютном рынке в этом году улучшилась, а рынок становится все более ликвидным. Соответственно, увеличивается его способность к самосбалансированию и уменьшается участие НБУ.