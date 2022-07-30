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НБУ після підвищення курсу викупив рекордний надлишок валюти на міжбанку

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Україна, Субота 30 липня 2022 08:48
НБУ після підвищення курсу викупив рекордний надлишок валюти на міжбанку Фото: НБУ відновив купівлю валюти (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) протягом тижня з 25 по 29 липня 2022 року продав на міжбанківському валютному ринку 32,92 млн доларів і купив 682,79 млн доларів. Позитивне сальдо інтервенцій склало 649,87 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

Таким чином, центробанк відновив купівлю валюти після підвищення курсу на 25% з 21 липня до 36,6 гривень. Обсяг став максимальним з листопада 2021 року, коли протягом тижня 8-12 листопада НБУ купив 858,30 доларів.

З початку року НБУ купив на міжбанку 2775,61 млн доларів і 110,97 млн євро. При цьому НБУ продав 15 008,76 млн доларів і 1 789,11 млн євро.

Негативне сальдо інтервенцій склало 12266,07 млн доларів і 1 678,14 млн євро.

НБУ після підвищення курсу викупив рекордний надлишок валюти на міжбанку

Нагадаємо, розмір міжнародних резервів України протягом червня 2022 року скоротився на 2 345,37 млн доларів (на 9,3%). Резерви впали через продаж НБУ валюти на міжбанківському валютному ринку (3 956,3 млн доларів за місяць).

Зазначимо, 21 липня НБУ вперше з початку війни підвищив курс долара до гривні на 25% з 29,25 до 36,57 грн / Долар. За цим курсом НБУ купує і продає валюту на міжбанку.

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