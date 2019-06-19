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НБУ понизил официальный курс евро

Новости » Финансы    19.06.2019 - 17:55
НБУ понизил официальный курс евро
Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подешевела на 1 копейку

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 июня 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем снизил курс евро на 1 копейку до 29,51 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 20 июня установлен на таком уровне 2951,2801 гривны за 100 евро (-0,7932 грн).

При этом курс евро на 19 июня составляет 2952,0733 гривны за 100 евро.

НБУ понизил официальный курс евро

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 19 июня 2019 года, наличный курс в продаже снизился на 12 копеек до 29,73 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 29,00 - 29,50 (29,00 - 29,65 - 18 июня), продажи 29,55 - 29,90 (29,65 - 30,20 - 18 июня) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,26 (29,40 - 18 июня), продажи - 29,73 (29,85 - 18 июня) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 29,55 гривен за евро. Курс покупки составляет 29,52 грн/евро.

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