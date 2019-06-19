Курс доллара стабилен на межбанке

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Курс доллара снизился на 1 копейку

Курс доллара на межбанке в продаже 19 июня 2019 года снизился на 1 копейку до 26,38 грн/доллар, курс в покупке - 26,35 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 29,55 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,3550 - 26,3800 грн/доллар, евро 29,5208 - 29,5488 грн/евро, российский рубль 0,4117 - 0,4124 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,3550 26,3800

EUR/UAH 29,5208 29,5535

RUB/UAH 0,4117 0,4124

Напомним, 18 июня 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,3650 - 26,3900 грн/доллар, евро 29,5208 - 29,5488 грн/евро, российский рубль 0,4121 - 0,4126 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 июня 2019 года установил официальный курс на уровне 26,33 грн/доллар, что на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 20 июня установлен на таком уровне: 2633,4256 гривен за 100 долларов (-5,4171 гривен).