Доллар и евро снижаются на наличном рынке

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подешевел на 4 копейки, евро на 12 копеек

В обменных пунктах Украины сегодня, 19 июня 2019 года, в 11:30 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 4 копейки до 26,46 гривен за доллар, в покупке снизился на 5 копеек до 26,21 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 12 копеек до 29,73 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,00 - 26,30 (26,10 - 26,35 - 18 июня), продажи 26,35 - 26,75 (26,35 - 26,75 - 18 июня) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,21 (26,26 - 18 июня), продажи - 26,46 (26,50 - 18 июня) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 29,00 - 29,50 (29,00 - 29,65 - 18 июня), продажи 29,55 - 29,90 (29,65 - 30,20 - 18 июня) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,26 (29,40 - 18 июня), продажи - 29,73 (29,85 - 18 июня) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,50 - 4,02 (2,50 - 4,02 - 18 июня), продажи - 4,03 - 5,00 (4,03 - 5,00 - 18 июня) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,80 (3,80 - 18 июня), продажи 4,12 (4,12 - 18 июня) грн за 10 рублей.

Напомним, на межбанке сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,2800 - 26,3100 грн/доллар, евро 29,4152 - 29,4461 грн/евро, российский рубль 0,4105 - 0,4111 грн/рубль.