НБУ знизив офіційний курс євро

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подешевшала на 1 копійку

Національний банк України (НБУ) на 20 червня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс євро на 1 копійку до 29,51 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 20 червня, встановлений на такому рівні 2951,2801 гривні за 100 євро (-0,7932 грн).

При цьому курс євро на 19 червня становить 2952,0733 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 19 червня 2019 року, готівковий курс у продажу знизився на 12 копійок до 29,73 гривень за євро. Курс покупки євро складає 29,00 - 29,50 (29,00 - 29,65 - 18 червня), продажу 29,55 - 29,90 (29,65 - 30,20 - 18 червня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,26 (29,40 - 18 червня), продажу - 29,73 (29,85 - 18 червня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу виріс на 1 копійку до 29,55 гривень за євро. Курс покупки становить 29,52 грн/євро.