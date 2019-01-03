НБУ понизил справочный курс доллара

Курс доллара снизился на 16 копеек

Справочное значение курса доллара на 3 января составило 27,51 гривен за доллар. Соответствующие данные размещены на сайте Национального банка Украины.

Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,5129 гривен за доллар, что 16 копеек ниже, чем установленный 28 декабря 2018 года (27,6798 гривен за доллар).

Отметим, Национальный банк публикует справочное значение курса гривны к доллару согласно заключенным на межбанковском валютном рынке сделкам по состоянию на 12:00, чтобы предоставлять субъектам рынка оперативный индикатор курса.

Напомним, курс на открытии межбанковского валютного рынка 3 января 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 20 копеек до 27,56 грн/доллар, курс в покупке до 27,52 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 42 копейки до 31,36 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 13 копеек до 27,94 гривен за доллар, в покупке снизился на 9 копеек до 27,60 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 27 копеек до 31,88 гривен за евро.