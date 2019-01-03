Курс доллара на межбанке начал 2019 год со снижения

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар падает на первых в 2019 году торгах на межбанке

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 3 января 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 20 копеек до 27,56 грн/доллар, курс в покупке до 27,52 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 42 копейки до 31,36 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: доллар 27,5200 - 27,5600 грн/доллар, евро 31,3232 - 31,3687 грн/евро, российский рубль 0,3976 - 0,3984 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,5200 27,5600

EUR/UAH 31,3232 31,3687

RUB/UAH 0,3976 0,3984

Напомним, 28 декабря 2018 года торги по доллару на межбанке торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,7100 -27,7600 грн/доллар, евро 31,7369 - 31,7907 грн/евро, российский рубль 0,3983- 0,3993 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 декабря 2018 года - 3 января 2018 года установил официальный курс на уровне 27,68 грн/доллар, что на 23 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 3 января установлен на таком уровне: 2768,8264 гривен за 100 долларов (+23,3285 гривен).