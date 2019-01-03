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НБУ знизив офіційний курс долара

Новини » Фінанси    03.01.2019 - 17:05
НБУ знизив офіційний курс долара

Курс долара падає на початку 2019 року

Національний банк України (НБУ) на 4 січня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,51 грн/долар, що на 17 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 4 січня встановлено на такому рівні: 2751,1682 гривень за 100 доларів (-17,6582 гривень).

При цьому курс долара на 29 грудня становить 2768,8264 гривень за 100 доларів.

НБУ знизив офіційний курс долара

Скріншот (bank.gov.ua)

Довідкове значення курсу долара на 3 січня склало 27,51 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,5129 гривень за долар, що 16 копійок нижче, ніж встановлений 28 грудня 2018 року (27,6798 гривень за долар).

Нагадаємо, курс на відкритті міжбанківського валютного ринку 3 січня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 20 копійок до 27,56 грн/долар, курс купівлі до 27,52 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 42 копійки до 31,36 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 13 копійок до 27,94 гривень за долар, купівлі знизився на 9 копійок до 27,60 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 27 копійок до 31,88 гривень за євро.

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