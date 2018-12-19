НБУ понизил официальный курс доллара

Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Курс доллара снизился на 13 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 декабря 2018 года установил официальный курс на уровне 27,71 грн/доллар, что на 13 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 20 декабря установлен на таком уровне: 2771,7006 гривен за 100 долларов (-13,0937 гривен).

При этом курс доллара на 19 декабря составляет 2784,7943 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Справочное значение курса доллара на 19 декабря составило 27,73 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,7369 гривен за доллар, что 13 копеек ниже, чем установленный 17 декабря (27,8600 гривен за доллар).

Напомним, курс на открытии межбанковского валютного рынка 19 декабря 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже упал на 1 копейку до 27,79 грн/доллар, курс в покупке до 27,77 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 8 копеек до 31,68 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 4 копейки до 28,01 гривен за доллар, в покупке снизился на 3 копейки до 27,79 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 31,89 гривен за евро.