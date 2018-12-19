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Курс доллара снизился на межбанке

Новости » Финансы    19.12.2018 - 10:40
Курс доллара снизился на межбанке
Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Доллар подешевел на 1 копейку

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 19 декабря 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже упал на 1 копейку до 27,79 грн/доллар, курс в покупке до 27,77 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 8 копеек до 31,68 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: 27,7500 - 27,7900  грн/доллар, евро 31,6405 - 31,6833 грн/евро, российский рубль 0,4131 - 0,4139 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     27,7500    27,7900

EUR/UAH     31,6405    31,6833

RUB/UAH     0,4131       0,4139

Курс доллара снизился на межбанке

Напомним, 18 декабря торги по доллару на межбанке торги по доллару закрылись в диапазоне 27,7700 - 27,8000 грн/доллар, евро 31,5744 - 31,6058 грн/евро, российский рубль 0,4148 - 0,4155 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 декабря 2018 года установил официальный курс на уровне 27,84 грн/доллар, что на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 19 декабря установлен на таком уровне: 2784,7943 гривен за 100 долларов (-3,8139  гривен).

НБУ повысил курс евро Курс доллара снизился на межбанке
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