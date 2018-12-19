НБУ знизив офіційний курс долара

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Курс долара знизився на 13 копійок

Національний банк України (НБУ) на 20 грудня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,71 грн/долар, що на 13 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 20 грудня встановлено на такому рівні: 2771,7006 гривень за 100 доларів (-13,0937 гривень).

При цьому курс долара на 19 грудня становить 2784,7943 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Довідкове значення курсу долара на 19 грудня склало 27,73 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,7369 гривень за долар, що 13 копійок нижче, ніж встановлений 17 грудня (27,8600 гривень за долар).

Нагадаємо, курс на відкритті міжбанківського валютного ринку 19 грудня 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу впав на 1 копійку до 27,79 грн/долар, курс купівлі до 27,77 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 8 копійок до 31,68 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 4 копійки до 28,01 гривень за долар, купівлі знизився на 3 копійки до 27,79 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 2 копійки до 31,89 гривень за євро.