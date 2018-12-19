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НБУ понизил справочный курс доллара

Новости » Финансы    19.12.2018 - 12:23
НБУ понизил справочный курс доллара
Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Курс доллара снизился на 13 копеек

Справочное значение курса доллара на 19 декабря составило 27,73 гривен за доллар. Соответствующие данные размещены на сайте Национального банка Украины.

Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,7369 гривен за доллар, что 13 копеек ниже, чем установленный 17 декабря (27,8600 гривен за доллар).

Отметим, Национальный банк публикует справочное значение курса гривны к доллару согласно заключенным на межбанковском валютном рынке сделкам по состоянию на 12:00, чтобы предоставлять субъектам рынка оперативный индикатор курса.

Напомним, курс на открытии межбанковского валютного рынка 19 декабря 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже упал на 1 копейку до 27,79 грн/доллар, курс в покупке до 27,77 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 8 копеек до 31,68 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 4 копейки до 28,01 гривен за доллар, в покупке снизился на 3 копейки до 27,79 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 31,89 гривен за евро.

 

 

 

 

 

 

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Темы: Курс доллара
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