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НБУ понизил официальный курс доллара

Новости » Финансы    18.12.2018 - 15:56
НБУ понизил официальный курс доллара
Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Курс доллара снизился на 4 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 декабря 2018 года установил официальный курс на уровне 27,84 грн/доллар, что на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 19 декабря установлен на таком уровне: 2784,7943 гривен за 100 долларов (-3,8139  гривен).

При этом курс доллара на 18 декабря составляет 2788,6082 гривен за 100 долларов.

НБУ понизил официальный курс доллара

Скриншот (bank.gov.ua)

Справочное значение курса доллара на 18 декабря составило 27,86 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,8600 гривен за доллар, что 2 копейки ниже, чем установленный 17 декабря (27,8863 гривен за доллар).

Напомним, курс на открытии межбанковского валютного рынка 18 декабря 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 1 копейку до 27,90 грн/доллар, курс в покупке до 27,88 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 6 копеек до 31,57 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 4 копейки до 28,01 гривен за доллар, в покупке снизился на 3 копейки до 27,79 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 31,89 гривен за евро.

Курс доллара снижается на межбанке НБУ понизил справочный курс доллара
Темы: Курс доллара
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