Наличный доллар падает, евро стабилен

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Курсы евро и доллара демонстрируют разнонаправленную динамику

В обменных пунктах Украины сегодня, 19 декабря 2018 года, в 11:30 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 4 копейки до 28,01 гривен за доллар, в покупке снизился на 3 копейки до 27,79 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 31,89 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,00 - 27,90 (27,30 - 28,00 - 18 декабря), продажи 27,82 - 28,10 (27,90 - 28,15 - 18 декабря) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 27,72 (27,79 - 18 декабря), продажи - 27,95 (28,01 - 18 декабря) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 31,00 - 31,70 (31,00 - 31,75 - 18 декабря), продажи 31,67 - 32,15 (31,70 - 32,25 - 18 декабря) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,43 (31,40 - 18 декабря), продажи - 31,90 (31,89 - 18 декабря) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,60 - 4,13 (2,60 - 4,15 - 18 декабря), продажи - 4,10 - 5,00 (4,12 - 5,00 - 18 декабря) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,73 (3,76 - 18 декабря), продажи 4,22 (4,23 - 18 декабря) грн за 10 рублей.