НБУ повысил официальный курс доллара

Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Курс доллара вырос на 5 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 декабря 2018 года установил официальный курс на уровне 27,88 грн/доллар, что на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 18 декабря установлен на таком уровне: 2788,6082 гривен за 100 долларов (+4,8959 гривен).

При этом курс доллара на 17 декабря составляет 2783,7123 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Справочное значение курса доллара на 17 декабря составило 27,88 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,8863 гривен за доллар, что на 6 копеек выше, чем установленный 14 декабря (27,8268 гривен за доллар).

Напомним, курс на открытии межбанковского валютного рынка 17 декабря 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 2 копейки до 27,91 грн/доллар, курс в покупке до 27,86 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 6 копеек до 31,57 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 7 копеек до 28,05 гривен за доллар, в покупке вырос на 6 копеек до 27,82 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 31,87 гривен за евро.