НБУ знизив офіційний курс долара

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Курс долара знизився на 4 копійки

Національний банк України (НБУ) на 19 грудня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,84 грн/долар, що на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 19 грудня встановлено на такому рівні: 2784,7943 гривень за 100 доларів (-3,8139 гривень).

При цьому курс долара на 18 грудня становить 2788,6082 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Довідкове значення курсу долара на 18 грудня склала 27,86 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,8600 гривень за долар, що на 2 копійки нижче, ніж встановлений 17 грудня (27,8863 гривень за долар).

Нагадаємо, курс на відкритті міжбанківського валютного ринку 18 грудня 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії в продажу виріс на 1 копійку до 27,90 грн/долар, курс купівлі до 27,88 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 6 копійок до 31,57 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 4 копійки до 28,01 гривень за долар, купівлі знизився на 3 копійки до 27,79 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 2 копійки до 31,89 гривень за євро.