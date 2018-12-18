НБУ понизил справочный курс доллара

Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Курс доллара снизился на 2 копейки

Справочное значение курса доллара на 18 декабря составило 27,86 гривен за доллар. Соответствующие данные размещены на сайте Национального банка Украины.

Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,8600 гривен за доллар, что 2 копейки ниже, чем установленный 17 декабря (27,8863 гривен за доллар).

Отметим, Национальный банк публикует справочное значение курса гривны к доллару согласно заключенным на межбанковском валютном рынке сделкам по состоянию на 12:00, чтобы предоставлять субъектам рынка оперативный индикатор курса.

Напомним, курс на открытии межбанковского валютного рынка 18 декабря 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 1 копейку до 27,90 грн/доллар, курс в покупке до 27,88 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 6 копеек до 31,57 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 4 копейки до 28,01 гривен за доллар, в покупке снизился на 3 копейки до 27,79 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 31,89 гривен за евро.