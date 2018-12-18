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Курс доллара вырос на межбанке

Новости » Финансы    18.12.2018 - 11:00
Курс доллара вырос на межбанке
Фото: коллаж (Pіxabay)

Доллар подорожал на 1 копейку

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 18 декабря 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 1 копейку до 27,90 грн/доллар, курс в покупке до 27,88 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 6 копеек до 31,57 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: 27,8800 - 27,9000 грн/доллар, евро 31,6939 - 31,7167 грн/евро, российский рубль 0,4184 - 0,4194 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     27,8800    27,9000

EUR/UAH     31,6939    31,7167

RUB/UAH     0,4181       0,4187

Курс доллара вырос на межбанке

Напомним, 17 декабря торги по доллару на межбанке торги по доллару закрылись в диапазоне 27,8700 - 27,8900  грн/доллар, евро 31,6157 - 31,6329 грн/евро, российский рубль 0,4173 - 0,4182 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 декабря 2018 года установил официальный курс на уровне 27,88 грн/доллар, что на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 18 декабря установлен на таком уровне: 2788,6082 гривен за 100 долларов (+4,8959 гривен).

НБУ повысил официальный курс доллара Курс доллара снижается на межбанке
Темы: Курс доллара
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