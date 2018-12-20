НБУ понизил курс евро

Фото: коллаж (Pixabay)

Единая европейская валюта подешевела на 3 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 декабря 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс евро на 3 копейки до 31,57 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 21 декабря установлен на таком уровне:

3157,8278 гривны за 100 евро (-3,2967 грн).

При этом курс евро на 20 декабря составляет 3161,1245 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 20 декабря 2018 года, наличный курс снизился на 8 копеек до 31,82 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 31,00 - 31,75 (31,00 - 31,70 - 19 декабря), продажи 31,58 - 32,10 (31,67 - 32,15 - 19 декабря) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,33 (31,43 - 19 декабря), продажи - 31,82 (31,90 - 19 декабря) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро снизился на 10 копеек до 31,57 грн/евро. Курс покупки составляет 31,48 грн/евро.