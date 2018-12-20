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НБУ понизил курс евро

Новости » Финансы    20.12.2018 - 17:40
НБУ понизил курс евро
Фото: коллаж (Pixabay)

Единая европейская валюта подешевела на 3 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 декабря 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс евро на 3 копейки до 31,57 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 21 декабря  установлен на таком уровне:

3157,8278 гривны за 100 евро (-3,2967 грн).

При этом курс евро на 20 декабря составляет 3161,1245 гривны за 100 евро.

НБУ понизил курс евро

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 20 декабря 2018 года, наличный курс снизился на 8 копеек до 31,82 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 31,00 - 31,75 (31,00 - 31,70 - 19 декабря), продажи 31,58 - 32,10 (31,67 - 32,15 - 19 декабря) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,33 (31,43 - 19 декабря), продажи - 31,82 (31,90 - 19 декабря) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро снизился на 10 копеек до 31,57 грн/евро. Курс покупки составляет 31,48 грн/евро.

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