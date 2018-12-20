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Курс доллара резко снизился на межбанке

Новости » Финансы    20.12.2018 - 17:24
Курс доллара резко снизился на межбанке
Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Доллар на межбанке снизился на 13 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 20 декабря 2018 года снизился на 13 копеек до 27,53 грн/доллар, курс в покупке до 27,50 грн/доллар. Курс евро снизился на 10 копеек до 31,51 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в 27,5000 - 27,5300 грн/доллар, евро 31,4820 - 31,5135 грн/евро, российский рубль 0,4053- 0,4062 грн/рубль.

Валюта         Bid              Offer

USD/UAH     27,5000     27,5300

EUR/UAH     31,4820     31,5135

RUB/UAH     0,4053       0,4062

Курс доллара резко снизился на межбанке

Напомним, 19 декабря торги по доллару на межбанке торги по доллару закрылись в 27,6400 - 27,6600 грн/доллар, евро 31,5952 - 31,6153 грн/евро, российский рубль 0,4084 - 0,4090 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 декабря 2018 года установил официальный курс на уровне 27,57 грн/доллар, что на 14 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 21 декабря установлен на таком уровне: 2757,6874 гривен за 100 долларов (-14,0132 гривен).

Справочное значение курса доллара на 20 декабря составило 27,58 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,5880 гривен за доллар, что 15 копеек ниже, чем установленный 19 декабря (27,7369 гривен за доллар).

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Темы: Курс доллара
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