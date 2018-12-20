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НБУ знизив курс євро

Новини » Фінанси    20.12.2018 - 17:40
НБУ знизив курс євро
Фото: колаж (Pixabay)

Єдина європейська валюта подешевшала на 3 копійки

Національний банк України (НБУ) на 21 грудня 2018 року порівняно з попереднім банківським днем знизив курс євро на 3 копійки до 31,57 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 21 грудня встановлено на такому рівні:

3157,8278 гривні за 100 євро (-3,2967 грн).

При цьому курс євро на 20 грудня становить 3161,1245 гривні за 100 євро.

НБУ знизив курс євро

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 20 грудня 2018 року, готівковий курс знизився на 8 копійок до 31,82 гривень за євро. Курс покупки євро складає 31,00 - 31,75 (31,00 - 31,70 - 19 грудня), продажу 31,58 - 32,10 (31,67 - 32,15 - 19 грудня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,33 (31,43 - 19 грудня), продажу - 31,82 (31,90 - 19 грудня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро знизився на 10 копійок до 31,57 грн/євро. Курс покупки становить 31,48 грн/євро.

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