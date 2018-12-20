НБУ знизив курс євро

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Єдина європейська валюта подешевшала на 3 копійки

Національний банк України (НБУ) на 21 грудня 2018 року порівняно з попереднім банківським днем знизив курс євро на 3 копійки до 31,57 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 21 грудня встановлено на такому рівні:

3157,8278 гривні за 100 євро (-3,2967 грн).

При цьому курс євро на 20 грудня становить 3161,1245 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 20 грудня 2018 року, готівковий курс знизився на 8 копійок до 31,82 гривень за євро. Курс покупки євро складає 31,00 - 31,75 (31,00 - 31,70 - 19 грудня), продажу 31,58 - 32,10 (31,67 - 32,15 - 19 грудня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,33 (31,43 - 19 грудня), продажу - 31,82 (31,90 - 19 грудня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро знизився на 10 копійок до 31,57 грн/євро. Курс покупки становить 31,48 грн/євро.