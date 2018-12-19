НБУ понизил курс евро

Фото: коллаж (Pixabay)

Единая европейская валюта подешевела на 7 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 декабря 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс евро на 7 копеек до 31,61 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 20 декабря установлен на таком уровне:

3161,1245 гривны за 100 евро (-7,136 грн).

При этом курс евро на 19 декабря составляет 3168,2605 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 19 декабря 2018 года, наличный курс вырос на 2 копейки до 31,89 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 31,00 - 31,70 (31,00 - 31,75 - 18 декабря), продажи 31,67 - 32,15 (31,70 - 32,25 - 18 декабря) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,43 (31,40 - 18 декабря), продажи - 31,90 (31,89 - 18 декабря) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро вырос на 1 копейку до 31,61 грн/евро. Курс покупки составляет 31,59 грн/евро.