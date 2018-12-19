НБУ знизив курс євро

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Єдина європейська валюта подешевшала на 7 копійок

Національний банк України (НБУ) на 20 грудня 2018 року порівняно з попереднім банківським днем знизив курс євро на 7 копійок до 31,61 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 20 грудня встановлено на такому рівні:

3161,1245 гривні за 100 євро (-7,136 грн).

При цьому курс євро на 19 грудня становить 3168,2605 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 19 грудня 2018 року, готівковий курс зріс на 2 копійки до 31,89 гривень за євро. Курс покупки євро складає 31,00 - 31,70 (31,00 - 31,75 - 18 грудня), продажу 31,67 - 32,15 (31,70 - 32,25 - 18 грудня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,43 (31,40 - 18 грудня), продажу - 31,90 (31,89 - 18 грудня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро виріс на 1 копійку до 31,61 грн/євро. Курс покупки становить 31,59 грн/євро.