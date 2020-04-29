НБУ показал главные особенности новой монеты 10 гривен

Новая монета номиналом 10 гривен, которую Национальный банк вводит в обращение с 3 июня 2020 года изготовлена из цинкового сплава с гальваническим покрытием никелем. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметили в пресс-службе, новая монета номиналом 10 гривен - небольшая по размеру, легкая. Ее диаметр составляет 23,5 мм, вес - 6,4 грамма.

"Благодаря своим увеличенным габаритным размерам (диаметр, толщина и ребро) новая 10-гривневая монета существенно отличается от монет номиналом 1, 2 и 5 гривен", - говорится в сообщении.

Благодаря большему диаметру и ребру (третья сторона монеты) со специальным крупным рифлением гражданам будет легко отличить ее от монет других номиналов.

На реверсе монеты номиналом 10 гривен изображен портрет украинского гетмана Ивана Мазепы; на аверсе в центре в обрамлении древнерусского орнамента размещен номинал монеты.

Визуальные и тактильные элементы защиты монеты - это дизайн аверса и реверса, оформление ребра (соответствующий тип рифления) и мелкие элементы изображений, которые сложно воспроизвести в кустарных условиях.

Во время автоматизированного пересчета монет на специальном оборудовании для их идентификации используются такие технические характеристики: размер и вес, а также так называемый электромагнитная подпись - электронный сигнал, характерный для того или иного материала, отметили в пресс-службе.

Напомним, Национальный банк Украины с 3 июня 2020 года введет в обращение монеты номиналом 10 гривен. Гражданам не нужно специально обменивать банкноты номиналом 10 гривен на монеты этого номинала. Они смогут неограниченный период времени рассчитываться одновременно и новыми денежными знаками, и старыми банкнотами этого номинала. Постепенно - в результате естественного износа - 10-гривневые банкноты будут заменяться в обращении монетами.

Отметим, в январе 2019 года глава НБУ Яков Смолий заявил, что Национальный банк Украины планирует постепенно полностью заменить бумажные банкноты от 1 до 10 грн монетами. При этом Национальный банк не планирует изымать из оборота банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен. Они по мере износа параллельно будут заменяться монетами тех номиналов, которые будут выпускаться в оборот.