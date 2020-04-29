НБУ показав головні особливості нової монети 10 гривень

Нова монета номіналом 10 гривень, яку Національний банк вводить в обіг з 3 червня 2020 року виготовлена із цинкового сплаву з гальванічним покриттям нікелем. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначили в прес-службі, нова обігова монета номіналом 10 гривень - невелика за розміром, легка. Її діаметр становить 23,5 мм, вага - 6,4 грама.

"Завдяки своїм збільшеним габаритним розмірам (діаметр, товщина та гурт) нова 10-гривнева монета суттєво відрізняється від обігових монет номіналом 1, 2 та 5 гривень", - йдеться в повідомленні.

Завдяки більшому діаметру та гурту (третя сторона монети) із спеціальним крупним рифленням громадянам буде легко відрізнити її від обігових монет інших номіналів.

На реверсі монети номіналом 10 гривень зображено портрет українського гетьмана Івана Мазепи; на аверсі в центрі в обрамленні давньоруського орнаменту розміщено номінал монети.

Візуальні та тактильні елементи захисту монети - це дизайн аверсу і реверсу, оформлення гурта (відповідний тип рифлення) та дрібні елементи зображень, які складно відтворити в кустарних умовах.

Під час автоматизованого перерахування монет на спеціальному обладнанні для їхньої ідентифікації використовуються такі технічні характеристики: розмір і вага, а також так званий електромагнітний підпис - електронний сигнал, характерний для того чи іншого матеріалу, зазначили в прес-службі.

Нагадаємо, Національний банк України з 3 червня 2020 року введе в обіг монети номіналом 10 гривень. Громадянам непотрібно спеціально обмінювати банкноти номіналом 10 гривень на обігові монети цього номіналу. Вони зможуть необмежений період часу розраховуватися одночасно і новими грошовими знаками, і попередніми банкнотами цього номіналу. Поступово - у результаті природного зношення - 10-гривневі банкноти будуть замінюватися в обігу монетами.

Відзначимо, в січні 2019 року глава НБУ Яків Смолій заявив, що Національний банк України планує поступово повністю замінити паперові банкноти від 1 до 10 грн монетами. При цьому Національний банк не планує вилучати з обігу банкноти номіналом 1, 2, 5 і 10 гривень. Вони в міру зносу паралельно будуть замінюватися монетами тих номіналів, які будуть випускатися в обіг.