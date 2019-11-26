НБУ анонсировал ввод в обращение монеты номиналом 10 гривен

Фото: монета 10 гривен (пресс-служба НБУ)

Монета постепенно заменит банкноту этого номинала

Национальный банк Украины (НБУ) введет в обращение монету номиналом 10 гривен в середине 2020 года. Об этом на брифинге сказал директор Департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Зайвенко, точная дата вода в обращение будет сообщена позже.

По данным НБУ, замена банкнот номиналами 5 и 10 гривен на монеты объясняется тем, что это позволит сэкономить около 1 млрд гривен. Продолжительность жизни монет значительно выше продолжительность жизни банкнот мелких номиналов. Монеты обращаются около 20-25 лет.А банкноты номиналами 5 и 10 гривен могут обращаться незначительный промежуток времени - в среднем один - два года.

Прес-брифінг Національного банку України, щодо завершення оптимізації банкнотно-монетного ряду гривні Опубліковано Національний банк України Вівторок, 26 листопада 2019 р.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) вводит в обращение монету номиналом 5 гривен с 20 декабря 2019 года.

Отметим, в январе 2019 года глава НБУ Яков Смолий заявил, что Национальный банк Украины планирует постепенно полностью заменить бумажные банкноты от 1 до 10 грн монетами. При этом Национальный банк не планирует изымать из оборота банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен. Они в меру износа параллельно будут заменяться монетами тех номиналов, которые будут выпускаться в обращение.

В июле 2019 года глава НБУ Яков Смолий заявил, что после завершения процесса изъятия мелких монет и введения в обращение банкноты нового номинала 1000 грн номинальный ряд гривны сократится с 17 до 12 номиналов. Из этого ряда шесть будут банкноты, шесть - монеты.