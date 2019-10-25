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НБУ показал элементы защиты банкноты в тысячу гривен

Новости » Экономика    25.10.2019 - 15:18
НБУ показал элементы защиты банкноты в тысячу гривен
Фото: банкнота 1000 грн (facebook.com/NationalBankOfUkraine)

Новая купюра получила защитные ленты и рельефные элементы

Национальный банк обнародовал данные об элементах защиты новой банкноты 1 тысяча гривен, которая была введена в обращение с 25 октября 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

НБУ показал элементы защиты банкноты в тысячу гривен

По данным пресс-службы, новая банкнота самого высокого номинала получила следующие элементы защиты:

1. Водяные знаки. Многотоновый водяной знак - портретное изображение Вернадского и светлый элемент водяного знака - изображение цифрового обозначения номинала (размещен в правой нижней части многотонового водяного знака).

2. Погруженная защитная лента. Лента имеет прозрачные изображения, ультрафиолетовую флуоресценцию и магнитный код.

3. "Оконная" защитная лента. Лента имеет изображение номинала "1000" и Малого Государственного герба Украины. При изменении угла наклона банкноты наблюдается кинетический эффект - изменение направления движения фонового изображения.

4. SPARK-элемент. При изменении угла наклона банкноты наблюдается кинетический эффект - постепенные переходы цвета от золотистого к нефритовому.

5. Сквозной элемент. Изображение цифрового обозначения номинала "1000", все элементы которого совпадают и дополняют друг друга во время рассматривания банкноты против света.

НБУ показал элементы защиты банкноты в тысячу гривен

6. Латентное изображение. Светлое или темное изображение номинала "1000", которое становится видимым при рассматривании банкноты под острым углом к источнику света.

7. Рельефные элементы. Элементы изображений, шершавость которых ощущается на ощупь: надписи и изображения, элемент для людей с ослабленным зрением.

8. Микротексты. Надписи, которые повторяются и которые можно прочитать с помощью увеличительного стекла.

Напомним, Национальный банк Украины 25 октября 2019 года ввел в обращение банкноту самого высокого номинала - 1000 гривен.

Как заявил на брифинге 24 октября глава НБУ Яков Смолий, на банкноте присутствуют дополнительные элементы защиты, так как самый высокий номинал нуждается в наибольшей степени защиты.

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