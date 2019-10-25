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НБУ показав елементи захисту банкноти в тисячу гривень

Новини » Економіка    25.10.2019 - 15:18
НБУ показав елементи захисту банкноти в тисячу гривень
Фото: банкнота 1000 грн (facebook.com/NationalBankOfUkraine)

Нова купюра отримала захисні стрічки та рельєфні елементи

Національний банк оприлюднив дані щодо елементів захисту нової банкноти 1 тисяча гривень, яка була введена в обіг з 25 жовтня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

НБУ показав елементи захисту банкноти в тисячу гривень

За даними прес-служби, нова банкнота найвищого номіналу отримала наступні елементи захисту:

1. Водяні знаки. Багатотоновий водяний знак - портретне зображення Вернадського та світлий елемент водяного знаку - зображення цифрового позначення номіналу (розміщено в правій нижній частині багатотонового водяного знаку).

2. Занурена захисна стрічка. Стрічка має прозорі зображення, ультрафіолетову флуоресценцію та магнітний код.

3. "Віконна" захисна стрічка. Стрічка має зображення номіналу "1000" та Малого Державного Герба України. При зміні кута нахилу банкноти спостерігається кінетичний ефект - зміна напрямку руху фонового зображення.

4. SPARK-елемент. При зміні кута нахилу банкноти спостерігається кінетичний ефект - поступові переходи кольору від золотистого до нефритового.

5. Наскрізний елемент. Зображення цифрового позначення номіналу "1000", усі елементи якого збігаються та доповнюють один одного під час розглядання банкноти проти світла.

НБУ показав елементи захисту банкноти в тисячу гривень

6. Латентне зображення. Світле або темне зображення номіналу "1000", яке стає видимим під час розглядання банкноти під гострим кутом до джерела світла.

7. Рельєфні елементи. Елементи зображень, шорсткість яких відчувається на дотик: написи та зображення, елемент для людей з послабленим зором.

8. Мікротексти. Написи, що повторюються, і які можна прочитати за допомогою збільшувального скла.

Національний банк України 25 жовтня 2019 року ввів в обіг банкноту найвищого номіналу - 1000 гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Як заявив на брифінгу 24 жовтня глава НБУ Яків Смолій, на банкноті присутні додаткові елементи захисту, оскільки самий високий номінал потребує найбільшого ступеню захисту.

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