НБУ ухудшил прогноз роста экономики Украины

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2025 году на 1,9%. Прогноз ухудшен по сравнению с июлем этого года (2,1%%).

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг на Youtube .

По прогнозу НБУ, в 2026 году экономика вырастет на 2,0% (предыдущий прогноз - 2,3%), в 2027 году ВВП увеличится на 2,8% (предыдущий прогноз - 2,8%).



Рост экономики замедлился из-за энергодефицита

По словам Пышного, в третьем квартале 2025 года экономика Украины продолжила расти благодаря активизации жатвы ранних культур, устойчивому потребительскому спросу и улучшению ситуации в энергосекторе, которая сохранялась до конца сентября.

"Ожидаемое увеличение бюджетных стимулов в конце года поддержит дальнейшее восстановление", - отметил глава НБУ.

Впрочем, он отметил, что восстановление ограничивается дефицитом энергии и рабочей силы. "Энергодефицит, обусловленный последними разрушениями инфраструктуры и газодобывающих мощностей, вместе с сохранением дефицита рабочей силы существенно ограничивать деловую активность", - сказал Пышный. Учитывая это, Нацбанк снизил прогноз роста экономики в 2025 году до 1,9%.

Умеренное восстановление в последующие годы

Пышный отметил, что в 2026-2027 годах ожидается постепенное ускорение роста экономики. По его словам, этому будет способствовать наращивание урожаев, увеличение инвестиций в проекты восстановления и оборонный комплекс, а также дальнейшая евроинтеграция Украины.

"Постепенное возвращение экономики к нормальным условиям функционирования, стабилизация энергосектора и разворот негативной миграционной динамики будут способствовать восстановлению. Мы прогнозируем рост реального ВВП Украины на 2% в 2026 году и на 2,8% в 2027 году", - сообщил Пышный.