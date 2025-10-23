ua en ru
Чт, 23 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Финансы

НБУ ухудшил прогноз роста экономики Украины

Украина, Четверг 23 октября 2025 14:20
UA EN RU
НБУ ухудшил прогноз роста экономики Украины Фото: глава НБУ Андрей Пышный (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2025 году на 1,9%. Прогноз ухудшен по сравнению с июлем этого года (2,1%%).

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг на Youtube.

По прогнозу НБУ, в 2026 году экономика вырастет на 2,0% (предыдущий прогноз - 2,3%), в 2027 году ВВП увеличится на 2,8% (предыдущий прогноз - 2,8%).
НБУ ухудшил прогноз роста экономики Украины

Рост экономики замедлился из-за энергодефицита

По словам Пышного, в третьем квартале 2025 года экономика Украины продолжила расти благодаря активизации жатвы ранних культур, устойчивому потребительскому спросу и улучшению ситуации в энергосекторе, которая сохранялась до конца сентября.

"Ожидаемое увеличение бюджетных стимулов в конце года поддержит дальнейшее восстановление", - отметил глава НБУ.

Впрочем, он отметил, что восстановление ограничивается дефицитом энергии и рабочей силы. "Энергодефицит, обусловленный последними разрушениями инфраструктуры и газодобывающих мощностей, вместе с сохранением дефицита рабочей силы существенно ограничивать деловую активность", - сказал Пышный. Учитывая это, Нацбанк снизил прогноз роста экономики в 2025 году до 1,9%.

Умеренное восстановление в последующие годы

Пышный отметил, что в 2026-2027 годах ожидается постепенное ускорение роста экономики. По его словам, этому будет способствовать наращивание урожаев, увеличение инвестиций в проекты восстановления и оборонный комплекс, а также дальнейшая евроинтеграция Украины.

"Постепенное возвращение экономики к нормальным условиям функционирования, стабилизация энергосектора и разворот негативной миграционной динамики будут способствовать восстановлению. Мы прогнозируем рост реального ВВП Украины на 2% в 2026 году и на 2,8% в 2027 году", - сообщил Пышный.

Прогнозы правительства

Прогноз правительства на 2025 год предусматривает рост ВВП на 2,7%.

Кабинет министров прогнозирует замедление роста экономики Украины в 2026 году до 2,4%.

МВФ пока официально не менял свой сценарий продолжительности войны в Украине: базовый сценарий за июнь предусматривает конец войны в конце 2025 года, отрицательный - в середине 2026 года. Этот сценарий отражен в последнем прогнозе по росту экономики Украины за октябрь. Фонд ожидает роста ВВП в 2025 году на 2,0% и скачок на 4,8% в 2026 году.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины ВВП
Новости
По 9 часов без света. Где отключают электричество: список областей и графики
По 9 часов без света. Где отключают электричество: список областей и графики
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию