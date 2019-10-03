НБУ подписал с Кабмином меморандум о росте экономики и ценовой стабильности

Национальный банк и Кабинет министров подписали Меморандум о взаимодействии с целью достижения устойчивого экономического роста и ценовой стабильности. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отмечается в сообщении, этот документ ляжет в основу совместных усилий институтов для обеспечения ценовой стабильности как необходимой предпосылки для устойчивого экономического роста в Украине.

Подписывая меморандум, премьер-министр Украины Алексей Гончарук и глава НБУ Яков Смолий показали, что у государственных институций общее видение важности поддержания низкой и стабильной инфляции для экономического роста.

"Низкая и предсказуемая инфляция сделает возможной в среднесрочной перспективе снижение процентных ставок и оживление кредитования экономики. А расширение доступа бизнеса и населения к дешевым финансовым ресурсам, со своей стороны, станет тем двигателем, который позволит нам перезапустить экономику и ускорить ее рост. И это - та цель, что объединяет две наши отдельные институции", - подчеркнул Гончарук.

С этой целью НБУ будет и дальше проводить монетарную политику, направленную на снижение инфляции до цели 5% с допустимым диапазоном отклонений +/- 1 п. п.

Со своей стороны правительство обязуется поддерживать снижение инфляции до цели 5% посредством проведения взвешенной экономической политики. В частности, говорится о:

предсказуемой бюджетной политике, направленной на обеспечение устойчивости государственных финансов;

управлении государственным долгом с целью уменьшения расходов на обслуживание долгов;

развитие финансового рынка;

управление государственными банками согласно определенной стратегии и постепенное уменьшение доли государства в банковском секторе до 20%;

эффективной антимонопольной политике для создания конкурентной среды для механизмов ценообразования и защиты граждан от злоупотреблений монополистов;

прозрачной приватизации и повышении эффективности деятельности государственных предприятий;

прозрачной и предсказуемой политике в сфере административно регулируемых цен и тарифов;

дедолларизации экономики

В то же время НБУ готов поддерживать экономическую политику Кабинета министров, в частности для обеспечения устойчивости государственных финансов и расширения доступа бизнеса и граждан к значительно более дешевым финансовым ресурсам, при условии, что это не будет препятствовать достижению целей по ценовой и финансовой стабильности.

"Эффективная координация экономической, фискальной и монетарной политики является исключительно важным для обеспечения ценовой стабильности. Этим путем шло много стран, которые в результате налаженного сотрудничества за последние десятилетия продемонстрировали заметную устойчивость к финансовым и экономическим кризисам. А теперь к ним присоединилась и Украина", - отметил Смолий.

Напомним, 1 октября президент Владимир Зеленский и премьер-министр Алексей Гончарук пришли в головной офис Национального банка Украины для участия в совместном совещании президента, команды центробанка и команды правительства по вопросам финансово-экономического развития.

Министр финансов Оксана Маркарова сообщила, что вопрос курса гривны к доллару обсуждался во время совещания, которое президент Владимир Зеленский провел с руководством Национального банка и экономического блока правительства 1 октября.