НБУ підписав з Кабміном меморандум щодо росту економіки та цінової стабільності

Національний банк та Кабінет міністрів підписали Меморандум про взаємодію з метою досягнення стійкого економічного зростання та цінової стабільності. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначається в повідомленні, цей документ ляже в основу спільних зусиль інституцій для забезпечення цінової стабільності як необхідної передумови для стійкого економічного зростання в Україні.

Підписуючи меморандум, прем’єр-міністр України Олексій Гончарук та голова Національного банку Яків Смолій засвідчили, що у державних інституцій спільне бачення щодо важливості підтримки низької і стабільної інфляції для економічного зростання.

"Низька і передбачувана інфляція уможливить у середньостроковій перспективі зниження відсоткових ставок та пожвавлення кредитування економіки. А розширення доступу бізнесу та населення до дешевих фінансових ресурсів, зі свого боку, стане тим двигуном, який дозволить нам перезапустити економіку та прискорити її зростання. І це - та ціль, що об’єднує дві наші окремі інституції", – наголосив Гончарук.

З цією метою НБУ буде і далі проводити монетарну політику, спрямовану на зниження інфляції до цілі 5% з допустимим діапазоном відхилень +/- 1 п. п.

Зі свого боку уряд зобов’язується підтримувати зниження інфляції до цілі 5% за допомогою проведення виваженої економічної політики. Зокрема, йдеться про:

передбачувану бюджетну політику, спрямовану на забезпечення стійкості державних фінансів;

управління державним боргом, яке має на меті зменшення витрат на обслуговування боргів;

розвиток фінансового ринку;

управління державними банками відповідно до визначеної стратегії та поступове зменшення частки держави в банківському секторі до 20%;

ефективну антимонопольну політику для створення конкурентного середовища для механізмів ціноутворення і захисту громадян від зловживань монополістів;

прозору приватизацію та підвищення ефективності діяльності державних підприємств;

прозору та передбачувану політики у сфері адміністративно регульованих цін і тарифів;

дедоларизацію економіки.

Водночас НБУ готовий підтримувати економічну політику Кабінету міністрів, зокрема для забезпечення стійкості державних фінансів та розширення доступу бізнесу і громадян до значно дешевших фінансових ресурсів, за умови, що це не перешкоджатиме досягненню цілей з цінової та фінансової стабільності.

"Ефективна координація економічної, фіскальної та монетарної політики є винятково важливою для забезпечення цінової стабільності. Цим шляхом йшло багато країн, які в результаті налагодженої співпраці за останні десятиліття продемонстрували помітну стійкість до фінансових та економічних криз. А відтепер до них доєдналася і Україна", - зазначив Смолій.

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Олексій Гончарук прийшли до головного офісу Національного банку України для участі у спільній нараді президента, команди центробанку та команди уряду з питань фінансово-економічного розвитку.

Міністр фінансів Оксана Маркарова повідомила, що питання курсу гривні до долара обговорювалося під час наради, яку президент Володимир Зеленський провів з керівництвом Національного банку та економічного блоку уряду 1 жовтня.