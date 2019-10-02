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Нацбанк и правительство подпишут меморандум о координации политик

Новости » Финансы    02.10.2019 - 01:52
Нацбанк и правительство подпишут меморандум о координации политик
Фото: Нацбанк (flickr.com/National Bank Of Ukraine)

Министр экономики заявляет о фундаментальных изменениях в отношениях между правительством и НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) и Кабинет министров в ближайшее время намерены подписать меморандум о "координации политик". Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов Facebook.

Он добавил, что договоренности удалось достичь без нарушения независимости какой-либо из институций

"Договорились о конкретных шагах по координации политик правительства и НБУ, без нарушения независимости одной из институций. Вскоре будет подписан меморандум о координации политик между НБУ и правительством, который озвучивает конкретные действия каждой из сторон и условия, при которых эти действия будут предприняты", - говорится в сообщении.

Милованов также заявил о фундаментальных изменениях в отношениях между правительством и НБУ.

"Те, кто следят за отношениями между правительством и НБУ, поймут, что происходит фундаментальная смена, и мы переходим от конфликта во времена предыдущих правительств к сотрудничеству", - отметил министр.

Напомним, 1 октября президент Владимир Зеленский и премьер-министр Алексей Гончарук пришли в головной офис Национального банка Украины для участия в совместном совещании президента, команды центробанка и команды правительства по вопросам финансово-экономического развития.

В частности, к офису центробанка пришли министр финансов Оксана Маркарова и министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов с командами.

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