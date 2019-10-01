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Зеленский проведет совещание с представителями НБУ и Кабмина

Новости » Экономика    01.10.2019 - 15:47
Зеленский проведет совещание с представителями НБУ и Кабмина
Фото: Национальный банк (пресс-служба НБУ)

Президент и премьер пришли на Институтскую

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Алексей Гончарук пришли в головный офис Национального банка Украины. Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.

По данным пресс-службы, после общения с сотрудниками НБУ начнется совместное совещание президента, команды центробанка и команды правительства по вопросам финансово-экономического развития.

"Мы будем говорить о финансовой стабильности и устойчивом экономическом росте", - рассказал глава НБУ Яков Смолий.

Как отметили в НБУ, в офис центробанка также пришли министр финансов Оксана Маркарова с командой и министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов с командой.

Зеленский проведет совещание с представителями НБУ и Кабмина

Фотографию со встречи обнародовал в Twitter глава НБУ Яков Смолий.

"Беспрецедентная встреча началась с общения с работниками НБУ и продолжилась в форме совместного совещания по вопросам финансово-экономического развития", - написал он.

Зеленский проведет совещание с представителями НБУ и Кабмина

Напомним, новое правительство Украины ставит перед собой тактическую цель снизить ставки по кредитам. Как заявил премьер-министр Алексей Гончарук, выступая с трибуны Верховной рады перед своим назначением 29 августа, правительство не ставит под сомнение независимость Национального банка. "Их независимость является основой макростабильности, которую нельзя разрушать", - сказал он. При этом Гончарук хочет диалога правительства с НБУ, "чтобы они были не слишком консервативными, чтобы они отпускали иногда, иногда давали возможность немного больше снизить кредитную ставку".

В то же время, по данным РБК-Украина, в Международном валютном фонде (МВФ) обеспокоены давлением на экс-главу Национального банка (НБУ) Валерию Гонтареву и нынешнее правление НБУ. Фонду, по его словам, нужна гарантия, что, во-первых, власть не пойдет на поводу у Игоря Коломойского в вопросе "ПриватБанка", а, во-вторых, не станет поощрять преследование и давление на руководство Нацбанка. Не исключено, что конкретика в этом вопросе может появиться уже в середине октября после ежегодного собрания МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.

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