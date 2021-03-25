НБУ поднял официальный курс евро выше 33 гривен
Национальный банк Украины (НБУ) на 26 марта 2021 года установил официальный курс евро на уровне 33,03 гривен за евро. Это на 10 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Официальный курс евро на 26 марта установлен на таком уровне: 33,0337 гривен за евро (+0,0948 грн). При этом курс евро на 25 марта составляет 32,9389 гривен за евро.
Скриншот bank.gov.ua
Межбанк
На межбанке курс курс евро в продаже не изменился - 33,03 гривен за евро. Курс евро в покупке составляет 33,01 гривен за евро.
Курс доллара
Национальный банк Украины (НБУ) на 26 марта 2021 года установил официальный курс на уровне 27,96 гривен за доллар. Курс вырос на 9 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.
Официальный курс гривны к доллару на 26 марта установлен на таком уровне: 27,9698 гривен за 1 доллар (+0,0992 грн). При этом курс доллара на 25 марта составляет: 27,8706 гривен за 1 доллар.
Таким образом, официальный курс доллара растет три дня подряд.