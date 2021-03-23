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Курс доллара перешел к росту на межбанке

Новина українською → Киев, Вторник 23 марта 2021 17:35
Курс доллара перешел к росту на межбанке Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 23 марта 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 12 копеек до 27,81 гривен за доллар, курс в покупке до 27,79 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 33,01 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,7900 - 27,8100 грн/доллар, евро 32,9950 - 33,0132 грн/евро, российский рубль 0,3646 - 0,3650 грн/рубль.

Курс доллара перешел к росту на межбанке

Напомним, 22 марта торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,6750 - 27,6900 грн/доллар, евро 32,9886 - 33,0064 грн/евро, российский рубль 0,3703 - 0,3706 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 марта 2021 года установил официальный курс на уровне 27,72 гривен за доллар. Курс вырос на 4 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 24 марта установлен на таком уровне: 27,7295 гривен за 1 доллар (+0,0424 грн). При этом курс доллара на 23 марта составляет: 27,6871 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара растет после снижения накануне.

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