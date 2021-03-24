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НБУ немного повысил официальный курс евро

Новина українською → Украина, Среда 24 марта 2021 17:51
НБУ немного повысил официальный курс евро Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 марта 2021 года установил курс евро на уровне 32,93 гривен за евро. Это менее чем на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 25 марта установлен на таком уровне: 32,9389 гривен за евро (+0,0060 грн). При этом курс евро на 24 марта составляет 32,9329 гривен за евро.

НБУ немного повысил официальный курс евро

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 33,03 гривен за евро. Курс в покупке составляет 33,01 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 марта 2021 года установил официальный курс на уровне 27,87 гривен за доллар. Курс на 15 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 25 марта установлен на таком уровне: 27,8706 гривен за 1 доллар (+0,1411 грн). При этом курс доллара на 24 марта составляет 27,7295 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара растет второй день подряд.

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