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Доллар резко подорожал: НБУ установил курс на 25 марта

Новина українською → Украина, Среда 24 марта 2021 16:04
Доллар резко подорожал: НБУ установил курс на 25 марта Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 марта 2021 года установил официальный курс на уровне 27,87 гривен за доллар. Курс на 15 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 25 марта установлен на таком уровне: 27,8706 гривен за 1 доллар (+0,1411 грн). При этом курс доллара на 24 марта составляет 27,7295 гривен за 1 доллар.

Доллар резко подорожал: НБУ установил курс на 25 марта

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара растет второй день подряд.

Доллар резко подорожал: НБУ установил курс на 25 марта

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 24 марта 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 4 копейки до 27,85 гривен за доллар, курс в покупке до 27,83 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 11 копеек до 32,90 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели значительного изменения курса доллара к гривне не ожидается. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,7 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,6/27,8 грн.

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