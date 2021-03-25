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НБУ підвищив офіційний курс євро вище 33 гривень

Новость на русском → Київ, Четвер 25 березня 2021 17:55
НБУ підвищив офіційний курс євро вище 33 гривень Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 26 березня 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 33,03 гривень за євро. Це на 10 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 26 березня встановлено на такому рівні: 33,0337 гривень за євро (+0,0948 грн). При цьому курс євро на 25 березня становить 32,9389 гривень за євро.

НБУ підвищив офіційний курс євро вище 33 гривень

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс курс євро в продажу не змінився - 33,03 гривень за євро. Курс євро на купівлі становить 33,01 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 26 березня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,96 гривень за долар. Курс виріс на 9 копійок в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 26 березня встановлено на такому рівні: 27,9698 гривень за 1 долар (+0,0992 грн). При цьому курс долара на 25 березня становить: 27,8706 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара росте три дні поспіль.

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