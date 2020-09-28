НБУ поднял официальный курс евро выше 33 гривен

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подорожала на 16 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 сентября 2020 года установил курс евро на уровне 33,03 гривен за евро. Это на 16 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 29 сентября установлен на таком уровне: 33,0376 гривен за евро (+0,1613 грн). При этом курс евро на 28 сентября составляет 32,8763 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 6 копеек до 33,00 гривен за евро. Курс в покупке составляет 32,97 гривен за евро.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 сентября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,30 гривен за доллар. Курс на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Таким образом, официальный курс поднялся до максимума почти за два. Выше курс в последний раз был 30 ноября 2018 года - 28,39 гривен за доллар, когда после захвата российскими оккупантами моряков в Керченском проливе в Украине было введено военное положение.