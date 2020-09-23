НБУ опустил официальный курс евро ниже 33 гривен

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подешевела на 15 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 сентября 2020 года установил курс евро на уровне 32,96 гривен за евро. Это на 15 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 24 сентября установлен на таком уровне: 32,9609 гривен за евро (-0,1542 грн). При этом курс евро на 23 сентября составляет 33,1151 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 9 копеек до 33,00 гривен за евро. Курс в покупке составляет 32,97 гривен за евро.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 сентября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,18 гривен за доллар. Курс на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 24 сентября установлен на таком уровне: 28,1874 гривен за 1 доллар (-0,0185 грн). При этом курс доллара на 23 сентября составляет 28,2059 гривен за 1 доллар.