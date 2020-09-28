НБУ підвищив офіційний курс євро вище 33 гривень

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подорожчала на 16 копійок

Національний банк України (НБУ) на 29 вересня 2020 року встановив курс євро на рівні 33,03 гривень за євро. Це на 16 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 29 вересня встановлено на такому рівні: 33,0376 гривень за євро (+0,1613 грн). При цьому курс євро на 28 вересня становить 32,8763 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу зріс на 6 копійок до 33,00 гривень за євро. Курс купівлі становить 32,97 гривень за євро.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 29 вересня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,30 гривень за долар. Курс на 4 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Таким чином, офіційний курс піднявся до максимуму майже за два. Вище курс востаннє був 30 листопада 2018 року - 28,39 гривень за долар, коли після захоплення російськими окупантами моряків в Керченській протоці в Україні був введений воєнний стан.