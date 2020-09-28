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Курс доллара приостановил рост на межбанке

Киев, Понедельник 28 сентября 2020 17:08
Курс доллара приостановил рост на межбанке
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Доллар торгуется возле уровня 28,30 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 28 сентября 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 28,29 гривен за доллар, курс в покупке до 28,27 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 6 копеек до 33,00 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 28,2700 - 28,2900 грн/доллар, евро 32,9797 - 33,0031 грн/евро, российский рубль 0,3580 - 0,3585 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

28,2700

28,2900

EUR/UAH

32,9797

33,0031

RUB/UAH

0,3580

0,3585

Курс доллара приостановил рост на межбанке

Отметим, 25 сентября торги по доллару закрылись в диапазоне: 28,2900 - 28,3150 грн/доллар, евро 32,9154 - 32,9416 грн/евро, российский рубль 0,3619 - 0,3624 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 сентября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,30 гривен за доллар. Курс на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Таким образом, официальный курс поднялся до максимума почти за два. Выше курс в последний раз был 30 ноября 2018 года - 28,39 гривен за доллар, когда после захвата российскими оккупантами моряков в Керченском проливе в Украине было введено военное положение.

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