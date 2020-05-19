НБУ поднял официальный курс евро выше 29 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 мая 2020 года установил курс евро на уровне 29,02 гривен за евро. Это на 23 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 20 мая установлен на таком уровне: 29,0217 гривен за евро (+0,2307 грн). При этом курс евро на 19 мая составляет 28,7677 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 19 мая 2020 года, курс на наличном рынке вырос на 12 копеек до 29,03 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,59 (28,50 - 18 мая), продажи - 29,03 (28,91 - 18 мая) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже вырос на 18 копеек до 29,05 гривен за евро. Курс в покупке составляет 29,02 гривен за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 мая 2020 года установил официальный курс на уровне 26,51 гривен за доллар. Курс на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 20 мая установлен на таком уровне: 26,5159 гривен за 1 доллар (-0,0551 грн). При этом курс доллара на 19 мая составляет 26,5710 гривен за 1 доллар.