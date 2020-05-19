Плавное снижение: что происходит с курсом доллара 19 мая

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар дешевеет в обменных пунктах, евро дорожает

В обменных пунктах Украины сегодня, 19 мая 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 9 копеек до 26,70 гривен за доллар. Курс евро вырос на 12 копеек до 29,03 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга наличного рынка.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,46 (26,53 - 18 мая), продажи - 26,70 (26,79 - 18 мая) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 28,59 (28,50 - 18 мая), продажи - 29,03 (28,91 - 18 мая) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,21 (3,21 - 18 мая), продажи 3,68 (3,67 - 18 мая) грн за 10 рублей.

Межбанк

Напомним, 19 мая межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. В продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 6 копеек до 26,53 гривен за доллар, курс в покупке до 26,51 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 14 копеек до 29,01 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 19 мая справочный курс на уровне 26,51 грн/доллар, снизив его по сравнению с 18 мая (26,57 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 26,50 - 26,75 грн/доллар, снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Аналитики прогнозируют в течение ближайшей недели умеренное снижение курса доллара к гривне. Согласно прогнозу, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,4 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,4/26,7 грн.

Напомним, глава НБУ Яков Смолий заявил, что Национальный банк Украины (НБУ) не ожидает значительных колебаний курса доллара к гривне после завершения правительственного карантина.

Автор: Александр Белоус