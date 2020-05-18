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НБУ повысил официальный курс евро

Новости » Экономика     18.05.2020 - 17:25
НБУ повысил официальный курс евро
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Единая европейская валюта подорожал на 3 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 мая 2020 года установил курс евро на уровне 28,79 гривен за евро. Это на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 19 мая установлен на таком уровне: 28,7910 гривен за евро (+0,0233 грн). При этом курс евро на 18 мая составляет 28,7677 гривен за евро.

НБУ повысил официальный курс евро

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 18 мая 2020 года, курс на наличном рынке снизился на 9 копеек до 28,91 гривен за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 28,87 гривен за евро. Курс в покупке составляет 28,85 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,50 (28,54 - 15 мая), продажи - 28,91 (29,00 - 15 мая) грн за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 мая 2020 года установил официальный курс на уровне 26,57 гривен за доллар. Курс на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 19 мая установлен на таком уровне: 26,5710 гривен за 1 доллар (-0,0670 грн). При этом курс доллара на 18 мая составляет 26,6380 гривен за 1 доллар.

Автор: Александр Белоус

Теги Новости Украины курс НБУКурс гривныКурс евро
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