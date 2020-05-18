НБУ повысил официальный курс евро

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Единая европейская валюта подорожал на 3 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 мая 2020 года установил курс евро на уровне 28,79 гривен за евро. Это на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 19 мая установлен на таком уровне: 28,7910 гривен за евро (+0,0233 грн). При этом курс евро на 18 мая составляет 28,7677 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 18 мая 2020 года, курс на наличном рынке снизился на 9 копеек до 28,91 гривен за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 28,87 гривен за евро. Курс в покупке составляет 28,85 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,50 (28,54 - 15 мая), продажи - 28,91 (29,00 - 15 мая) грн за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 мая 2020 года установил официальный курс на уровне 26,57 гривен за доллар. Курс на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 19 мая установлен на таком уровне: 26,5710 гривен за 1 доллар (-0,0670 грн). При этом курс доллара на 18 мая составляет 26,6380 гривен за 1 доллар.

Автор: Александр Белоус